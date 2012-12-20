Росія заборонила усиновлення російських дітей громадянами США

Державна дума Росії ухвалила у другому читанні законопроект "Про заходи впливу на осіб, які причетні до порушення прав громадян Російської Федерації" у відповідь на американський закон про "список Магнітського", прийнявши поправку про заборону віддавати російських дітей на усиновлення громадянам США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне рішення підтримали 400 російських депутатів, «проти» - 4, «утрималися» - 2.

Прийнятою поправкою забороняється передача дітей, що є громадянами РФ, на усиновлення (удочеріння) громадянами США.

Окрім цього, забороняється здійснення на території РФ діяльності органів і організацій з метою підбору і передачі російських дітей на усиновлення (удочеріння) громадянами США.

Також законопроектом припиняється від імені Росії дія угоди між РФ і США про співпрацю в області усиновлення, підписаної у Вашингтоні 13 липня 2011 року.

Передбачається, що в третьому, остаточному читанні законопроект буде ухвалений 21 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Конгресу США 6 грудня ухвалив закон, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, які, ймовірно, відповідальні за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

14 грудня Держдума Росії ухвалила у першому читанні свій законопроект у відповідь на американський так званий "акт Магнітського».

Російські парламентарії назвали свій закон "імені Діми Яковлєва", в пам`ять про дворічного російського хлопчика, який загинув у США в результаті недбалості батьків, які усиновили його.

Згідно із законопроектом, з 1 січня 2013 року вводиться заборона на в`їзд на територію РФ громадян США, які скоїли злочини стосовно громадян Росії, які перебувають за кордоном, чи причетні до їх скоєння. Заборона також стосуватиметься громадян США, які наділені державними повноваженнями, сприяли своїми діями (бездіяльністю) звільненню від відповідальності осіб, які скоїли злочини стосовно громадян РФ, а також причетних до викрадання і незаконного позбавлення волі громадян РФ.

Окрім того, така санкція застосовуватиметься проти громадян США, які винесли необгрунтовані і несправедливі вироки стосовно громадян РФ, які здійснюють необгрунтоване юридичне переслідування громадян РФ, а також ухвалили необгрунтовані рішення, що порушили права і законні інтереси громадян і організацій РФ.

Водночас законопроект передбачає арешт на території Росії фінансових та інших активів громадян США, яким заборонено в`їзд на територію Російської Федерації, і заборону на будь-які операції з власністю й інвестиціями цих громадян.