Як доглядати за руками в морози

Звичайно, мати гарні, ніжні і оксамитові ручки - велика розкіш для сучасної дівчини. Однак ми повинні прагнути до ідеалу і краси, тому дуже важливо правильно доглядати за руками і період зимових холодів і морозів.

Отже, спочатку розберемося, від чого ж так страждають наші ручки:

- неправильне харчування і наслідок цього нестача вітамінів А і Е.

- дисбактеріоз

- авітаміноз (особливо взимку і навесні)

- різка зміна клімату, тривалий контакт з сонячними променями, холодна і вітряна погода

- Постійний контакт з миючими засобами та іншою побутовою хімією

- Вік

- Неправильний і неналежний догляд за руками

- Прийом різних препаратів для схуднення

- Хронічні захворювання

- Погана (жорстка) вода.

Причину ми з`ясували. Якими ж способами можна усунути наслідки? Lady пропонує 5 найпопулярніших народних рецептів:

1. Сир змішуємо зі сметаною, з медом у рівних пропорціях і додаємо 1 жовток. Цю маску наносимо на руки і залишаємо хвилин на 15. Після цього гарненько змиваємо теплою водою.

2. Від сухості рук прекрасно допомагають ванночки з відвару картоплі, селери або розсолу від квашеної капусти. Для цього опускаємо у відвар руки і тримаємо 15-20 хвилин.

3. Розтираємо руки лляною олією протягом 15 хвилин.

4. Сік лимона змішуємо з білком одного яйця. Наносимо маску на руки і тримаємо її хвилин 15. Після цього змиваємо руки теплою водою.

5. Зварену картоплю гарненько розім`яти виделкою і змішати з огірковим соком до отримання однорідної консистенції. Нанести суміш на руки і бажано обмотати марлею, або надіти м`які рукавички. Залишити на 15-20 хвилин.

Крім цього пам`ятаєте ось що:

- Мийте руки теплою водою а в кінці обполіскуйте холодною. Це потрібно для того, щоб тренувалися наші кровоносні судини і поліпшувалася циркуляція крові.

- Завжди витирайте руки насухо.

- Не виходьте на холод, або у вітряну погоду з вологими руками.

- Перед виходом на вулицю в сонячну погоду наносите на руки сонцезахисний крем.

- Виконуйте всю домашню роботу в спеціальних рукавичках.

- Декілька разів на тиждень очищуйте руки спеціальним скрабом.

lady.tochka.net