Як харчуватися в офісі?

Свіжі овочі та фрукти, каші та супи - все це дуже корисно, але забирає багато часу або недоступне для тих, хто цілий день працює в офісі. Lady.tochka.net зібрала найкращі поради зі здорового харчування для трудоголіків: про режим, балансі білків-жирів-вуглеводів, корисні перекуси, вечері після робочого дня.

Сьогодні поговоримо про те, як організувати правильний режим харчування. Одне з головних правил здорового харчування - їсти часто, в один і той же час кожен день. Як це організувати, якщо у тебе то звіт, то дедлайн, то аудит? Давай проаналізуємо прийоми їжі протягом дня.

Щоб встигнути приготувати і з`їсти сніданок, потрібно встати раніше, а значить - лягти теж не під ранок. Чи варто нагадувати, що чим раніше ти засинаєш, тим краще відпочиваєш, навіть якщо прокинешся ні світ ні зоря? Нехай сніданок буде ще одним стимулом не засиджуватися допізна.

Від сніданку до обіду проходить дуже багато часу, сидіти без їжі так довго шкідливо для обміну речовин і печінки. Дуже рекомендуємо тобі перекусити - наприклад, за чаєм, який ти напевно будеш розпивати з колегами по приходу в офіс.

Полудень - не слово з дитячого садка, а дуже навіть корисна звичка. Тим більше, що до четвертої години вечора працездатність різко падає. Найращий спосіб змусити мізки працювати швидше - відволіктися.

Фейсбук та ігри не рахуються - це те ж саме просиджування штанів (привіт, целюліт) і мука очей екраном комп`ютера. Інша справа - перекус: і прогулятися доведеться, і запаси енергії поповниш.

"Вечеряти не пізніше шостої" - мало того, що автори цієї ідеї були слабо обізнані в фізіології (про шкоду цього прийому читай в тексті «Не їсти після шостої: вірний шлях до лікарні»), так ці люди ще й не працювали. Як можна організувати останній прийом їжі в 6:00 вечора, якщо як раз в цей час ти закінчуєш працювати (а то і пізніше)? Ще раз закликаємо: спокійно їж після шести, семи, та хоч восьми - просто припиняй жувати за три години до сну, особливо якщо ти працюєш цілий день.

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