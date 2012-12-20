Банани та шоколад позбавлять зимової депресії

Взимку, коли дні все коротші, нам не вистачає серотоніну — «гормону щастя». Для його вироблення обов`язково потрібне світло, тому рівень серотоніну в організмі знижується в холодну пору року.

Допомогти від зимової депресії можуть банани і шоколад. До природних антидепресантів належать і жирні кислоти, якими багаті жирна риба, насіння, оливкове масло. Емоційний підйом викликає також селен. Високим вмістом цього мікроелемента можуть похвалитися горіхи, морська риба, червоне м`ясо, печінка.