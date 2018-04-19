Перевтома та стреси призводять до тяжкого неврозу

Стати жертвою неврозу може майже кожна людина. Психологи часом жартують, що всіх людей можна поділити на невротиків та психопатів. Генетична схильність до цього захворювання все ж існує, однак не можна передати у спадок невроз у цілому. Так, якщо дитина має тривожну акцентуацію характеру, успадковану від батьків, і, крім того, зростає у тривожних умовах, увесь час бачить перелякану матір, шансів захворіти на невроз у неї значно більше, ніж у дитини спокійної мами, яка дає своєму чаду відчуття захищеності. У найліпшому випадку дитина переляканих батьків успадкує тривожне сприйняття дійсності.

Варто зазначити, що всі хворобливі залежності - алкогольна, наркотична, ігрова, мають невротичну природу.

Невроз можна порівняти з коротким замиканням в електричній мережі - різким ударом, який виводить із ладу всю систему. Подібний несподіваний удар у разі неврозу відчуває мозок людини.

Існує величезна кількість різновидів цього захворювання. Перераховувати їх не варто - адже навіть фахівцям часом доводиться звертатися до словника, щоб визначити точну природу конкретного неврозу.

Однак варто розрізняти неврозоподібні стани та власне невроз. Яскравий приклад неврозоподібного стану - перш ніж вийти з дому, людина відчуває нагальну потребу декілька разів перевірити, чи перекритий газ. Причому, вона пам`ятає, що вже робила це, однак, навіть одягнувши вуличне взуття та одяг, вона знову повертається на кухню, щоб ще раз глянути на газ. Тобто в неї розвивається невроз нав`язливих станів, надзвичайно поширений нині. Така особистість є здоровою психічно, однак у її житті з`являються нав`язливі ідеї, які їй заважають.

Проявами неврозоподібного стану також є нав`язливі мелодії, які крутяться в голові, слова, числа. З подібним станом людина здебільшого може впоратися самостійно, однак варто замислитися - чому саме ця мелодія, а не інша? Інколи - це спосіб уникнути певних неприємних думок або, навпаки, спосіб заповнити внутрішню порожнечу. Єдина рекомендація, яку можна дати, - звернутися до психолога або психотерапевта, щоб визначити джерело неврозоподібного стану. Лише так можна розв`язати проблему остаточно.

Переростає у справжній невроз неврозоподібний стан поступово. Загострити перебіг хвороби можуть негативні явища у житті - перевтома, недосипляння, стрес тощо. І тоді людина раптом починає спостерігати за собою несподіване тяжіння до нав`язливих, часом просто нерозумних дій. Класичний прояв неврозу - коли особа починає мити руки 50-60 разів на добу, від чого в неї розвиваються шкірні захворювання, нейродерміт тощо. Однак самостійно зупинитися у своїй боротьбі за чистоту людина вже не здатна.

Інші жертви неврозу не можуть півгодини-годину вийти з дому, бо перевіряють багато разів, чи перекрили газ, воду, зачинили вікна, чи вимкнута праска, чи замкнули всі замки. Дехто повертається з аеродрому чи навіть із навколосвітньої подорожі, бо дошкуляє думка - чи вдома все гаразд?

Також поширеним нині є сексуальний невроз. Суспільство нав`язує особистості певні стереотипи сексуальної поведінки. Наприклад, синдром "старої діви". Це жахливе смислове поєднання, адже існують люди, які взагалі не мають потреби у статевих стосунках - в них інша спрямованість особистості. Однак значно частіше сексуальний невроз полягає у глибокому невдоволенні своїм сексуальним життям. Дуже часто чоловіки роблять неправильні висновки зі свого діагнозу - вони кажуть: добре, у мене невроз, піду урізноманітнювати своє особисте життя, мені як хворому, все можна. Але ситуація від цього не змінюється на краще, часом, навпаки, поглиблюється. Проблема полягає у деформації думок, спрямованих у сексуальну сферу. Або невідповідності сексуальних фантазій та їх реального втілення.

Якщо не розпочати лікування на цій стадії, захворювання може перерости у масштабну психічну патологію. Зважте, що кожна людина часом відчуває невмотивовану тривожність - ми взагалі живемо в епоху неврозу. Висока динаміка життя постійно примушує перебувати у стані натягненої струни, а для людини - це не природно. Більшість наших співвітчизників не мають можливості присвятити хоча б годину-півтори на добу просто роздумам та переосмисленню буття, а це, до речі, - необхідна умова нормального існування. Свідомість сучасної людини перевантажена інформацією. Особливо багато невротизованих осіб серед мешканців великих міст, мегаполісів. Ще у ХVІ-ХVІІ ст. майже немає згадок про поширення неврозу. Нині - це одне з найпоширеніших психічних відхилень. Загалом це захворювання свідчить, що варто зупинитися і щось змінити у своєму житті.

Панічні атаки можуть бути ще однією фазою розвитку неврозу. Це надзвичайно неприємний стан, який супроводжується фізіологічними проявами - підвищеним серцебиттям, рясним потовиділенням, надзвичайним зблідненням або, навпаки, почервонінням обличчя. Людина раптово відчуває страшенну паніку і переляк за своє життя. Причому жодні докази здорового глузду до неї не доходять. Варто зазначити, що панічні атаки можуть спричинятися не лише неврозом, а й іншими психічними розладами. Винайдення мобільного телефону значно полегшило життя схильним до панічних атак, бо тепер вони будь-якої хвилини можуть зв`язатися зі своїм лікарем і розраховувати на допомогу. У лікуванні неврозу часто застосовують медичні препарати. Неодмінною умовою подолання неврозу та панічних атак є психотерапія.

Народні засоби можуть допомогти у корекції проблеми тривожності, яка згодом переростає у невроз. У традиціях української народної медицини є використання звіробою, який підвищує настрій, м`яти і меліси, які добре заспокоюють. Ці трави та їх дозування можна знайти у будь-якому довіднику з народної медицини. Однак у разі неврозоподібного стану й особливо неврозу не варто розраховувати на допомогу народних методів, краще не гаяти часу і відразу звернутися до фахівця.





Аліна Шишок, психолог