Якщо у вас є схильність до варикозу

У вас вроджена схильність до розширення вен? Тоді дотримуйтеся таких правил:

1. Всі, які тільки можливо, домашні роботи виконуйте сидячи, прямі ноги покладіть на стілець або табуретку.

2. Щоденно відпочивайте лежачи 15-20 хвилин, поклавши ноги на подушку, валок. У такому положенні дивіться телевізор, читайте.

3. Під час сну ноги також повинні бути на підвищенні.

4. Відмовтеся від сонячних ванн і соляріїв - ультрафіолетові промені знижують еластичність тканин.

5. Забудьте про гарячу ванну, контрастний душ, сауну - все це активізує кровообіг.

6. Не носіть панчіх, вузьких штанів, тісного взуття - вони стискують вени ніг, порушують циркуляцію крові.

7. Обливайте ноги прохолодною водою. Несильним струменем із шланга "пройдіться" від пальців до п`ят, після цього вгору по гомілці до колінної впадини спочатку по одній нозі, потім - по другій. Так само пройдіться струменем по передній частині ноги - від пальців до коліна.

8. Дуже корисно ходити по воді, високо піднімаючи ноги. Взимку можна "потоптатися" у ванні, наповнивши її ледь теплою водою.

9. Завжди носіть колготки таких моделей, які фіксують судини, знижують навантаження на вени.

10. Щоденно змащуйте гомілки та стопи спеціальними засобами, що зміцнюють тканини, підвищують тонус вен і їх опірність до несприятливих умов. Які саме вам підібрати - порадьтеся з лікарем.