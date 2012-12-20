Прості рецепти очищення судин
Допоможуть "живі" соки
Судини необхідно час від часу очищувати від бляшок і зміцнювати їх еластичність. У цьому вам допоможе наступний рецепт.
1 склянку сухого насіння кропу (цьогорічного) промити, додати 1-2 ст. ложки кореня валеріани, залити
Допомагає від тромбофлебіту і відвар із листя кропиви: 2 ст. ложки заварити склянкою окропу, настояти протягом години, процідити, пити по третині склянки тричі на день протягом місяця. При цьому дотримуйтеся дієти (уникайте м`яса, смажених страв, риби).
Зміцнює стінки судин і такий засіб. 40 зелених волоських горіхів перекрутіть на м`ясорубці, засипте в банку і додайте туди
Для поліпшення живлення тканини варикозного розширення вен рекомендована сокотерапія. Можете пити сік моркви і шпинату (10:6), сік моркви, селери, петрушки і шпинату (7:4:2:3), сік моркви, буряку і огірка (10:3:3). Соки готуйте перед вживанням. Протягом дня бажано випити 500 мл таких соків.