Прості рецепти очищення судин

Судини необхідно час від часу очищувати від бляшок і зміцнювати їх еластичність. У цьому вам допоможе наступний рецепт.

1 склянку сухого насіння кропу (цьогорічного) промити, додати 1-2 ст. ложки кореня валеріани, залити 2 л окропу у термосі. Настоювати добу. Процідити, додати 2 склянки якісного меду. Розмішати, поставити у холодильник. Пити по 1 ст. ложці 3 рази на день за півгодини до їди. Поки будете пити ці ліки, дотримуйтесь вегетаріанської дієти: не переїдайте, не вживайте алкоголю, міцного чаю, кави.

Допомагає від тромбофлебіту і відвар із листя кропиви: 2 ст. ложки заварити склянкою окропу, настояти протягом години, процідити, пити по третині склянки тричі на день протягом місяця. При цьому дотримуйтеся дієти (уникайте м`яса, смажених страв, риби).

Зміцнює стінки судин і такий засіб. 40 зелених волоських горіхів перекрутіть на м`ясорубці, засипте в банку і додайте туди 1 кг цукру чи меду. Поставте у теплому сонячному місці і настоюйте протягом місяця. Зцідіть сік, залийте горіхи горілкою і ще настоюйте 2 тижні. Об`єднайте сік із настояним спиртом - вийде смачний та корисний лікер: приймати по 1 ст. ложці профілактично.

Для поліпшення живлення тканини варикозного розширення вен рекомендована сокотерапія. Можете пити сік моркви і шпинату (10:6), сік моркви, селери, петрушки і шпинату (7:4:2:3), сік моркви, буряку і огірка (10:3:3). Соки готуйте перед вживанням. Протягом дня бажано випити 500 мл таких соків.