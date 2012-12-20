У Білорусі скасовується статус ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Білорусі з 1 січня 2013 року скасовується офіційний статус ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє білоруське радіо "Рація", яке здійснює мовлення на територію Білорусі з Польщі.

"Посвідчення ліквідаторів дійсні лише до 31 грудня. Після цього усіх громадян, які брали участь у мінімізації наслідків техногенної катастрофи, понизять до статусу потерпілих. Але навіть для отримання посвідчення потерпілого від радіаційних аварій їм потрібно поспішати до кінця року", - повідомляє радіо.

Військовий ліквідатор із Калинкавич (Гомельська область) Василь Сіліверст вважає принизливим таке ставлення держави до ліквідаторів. "Держава змінила статус учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на статус потерпілих. Чому так зробили? Справа у тому, що багато ліквідаторів у нас важкохворі. І якщо не в усіх ліквідаторів документи в порядку, то треба доводити свій статус у суді в Мінську. Це дуже проблематично для кишені. Тому більшість ліквідаторів не захищають свій статус. А державі це й потрібно, щоб було менше ліквідаторів. Вони збираються будувати АЕС в Островці, а це при такій кількості ліквідаторів-інвалідів - дикунство", - сказав В.Сіліверст.

Кандидат технічних наук та учасник руху "Вчені за без`ядерну Білорусь" Юрій Воронежцев також вважає, що держава навмисно скорочує кількість ліквідаторів. "Країна, яка збирається розвивати ядерну енергетику майже з нуля, не може собі дозволити нагадувати про те, що від атомної катастрофи потерпіла та продовжує потерпати велика частина населення країни. Крім того, наша так звана соціальна держава не дуже допомагає усім категоріям соціально незахищених громадян. І ліквідатори тут не виняток", - пояснив він.

За словами Ю.Воронежцева, велика кількість гомельських ліквідаторів залишили надію добитися визнання своїх заслуг на своїй батьківщині. Гомельці почали отримувати російське громадянство, реєструючись у Клинцях чи Новозибкові. "У Росії до учасників ліквідації ставляться з більшою повагою", - повідомляє радіо "Рація".

У Білорусі близько 100 тисяч осіб мають посвідчення ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС. Білоруські ліквідатори з 2009 року позбавлені практично усіх пільг.

racyja.eu