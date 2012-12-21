Як зробити каву менш шкідливою

Щоб кава був більш ароматною, смачною і корисною, потрібно навчитися правильно її готувати. Дотримуючись наших нескладним порад, насолоджуйтесь улюбленим напоєм з мінімальним ризиком для здоров`я.

1. Очищайте воду, на якій заварюєте каву: відсутність шкідливих домішок у воді збереже ваше здоров`я і значно покращить смак кави.

2. Якщо ви п`єте занадто багато кави і хочете відучити себе від цієї звички, в наступний раз, коли будете заварювати напій, змішайте звичайну каву з кавою без кофеїну. Смак буде досить схожим, а ризиків прискореного серцебиття і безсоння - менше. Також спробуйте замінювати хоча б одну чашку кави в день міцним чаєм або все більше розбавляти каву водою і молоком.

3. Хочете схуднути, але любите солодку кава з молоком? Використовуйте замінник цукру і знежирене/соєве молоко. У чорній каві міститься всього 5 калорій, капучіно - 80-100, а в латте вже більше - 200, так що робіть висновки. Гурмани і ласуни можуть насипати в чашку трохи гіркого какао, меленого чорного шоколаду або кориці.

4. Якщо хочеться пити, випийте склянку холодної води, а потім вже заваріть кави. Так ви вгамуєте спрагу більш корисним напоєм, і ваше щоденне споживання кави зменшиться. Людям, які дотримуються здорової дієти, радять віддавати перевагу чистій воді.

5. Боїтеся побічних ефектів кофеїну? Віддавайте перевагу еспресо: у маленькій чашці міститься всього 50 мг кофеїну, а в 200-мілілітровій кружці американо - 135 мг. Крім того, еспресо за смаком та якістю набагато краще, ніж кава, приготована в кавоварці крапельного типу, або швидкорозчинна.

gazeta.ua