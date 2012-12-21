Через чутки про кінець світу у школах США канікули почалися раніше

Різдвяні канікули у ряді шкіл американського штату Мічіган почалися на один-два дні раніше ніж звичайно через побоювання спалаху насильства серед школярів, пов`язаного з чутками про настання 21 грудня кінця світу.

Про це пише газета USA Today з посиланням на місцеві ЗМІ, передає РІА «Новости».

Керівництво навчальних закладів округів Дженесі, Лапір та інших, дізнавшись про поширені чутки про ніби то можливий спалах насильства в школах Мічігану на цьому тижні, вирішило відправити школярів на канікули починаючи з минулого четверга, а не з суботи, як було заплановано за розкладом. У деяких інших школах канікули почнуться у п`ятницю. При цьому ніякого конкретного підтвердження існування загрози для учнів адміністрація не має, заходів було вжито з метою обережності.

За інформацією видання, причиною для неспокою також послужили недавні події в початковій школі "Сенді Хук" у місті Ньютаун штату Коннектикут, де 20-річний Адам Ланза влаштував криваву бійню, застреливши 27 осіб, з яких 20, - діти віком від п`яти до десяти років.

Дату 21 грудня 2012 року багато хто вважає днем так званого кінця світу за прогнозами стародавніх майя. Майя вважали, що цього дня закінчиться цикл довгого рахунку Ери П`ятого Сонця. На цій даті календар обривається, що дало песимістам підстави вважати, ніби стародавні майя таким чином передбачили кінець світу. Більша частина учених заявляє, що ні про який кінець світу в прогнозах майя не йшлоcя.