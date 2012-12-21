Алергія знижує ймовірність розвитку раку

Канадські вчені з лікарні Mount Sіnaі (Онтаріо) провели дослідження й з’ясували, що надмірна активність імунної системи не тільки провокує виникнення алергійних захворювань, але ще й перешкоджає розвитку раку підшлункової залози.

Учені провели експеримент, у якому взяли участь 654 осіб з раком підшлункової залози й стільки ж здорових людей.

Після вивчення історій хвороби учасників з’ясувалося, що люди, які страждають на алергії, хворіли на рак підшлункової залози на 57% рідше за тих, хто ніколи не страждав на алергію. Ця залежність не спостерігалася у хворих на астму й була особливо сильною в чоловіків, зазначають дослідники.

Слід зазначити, що дані нового дослідження дають можливість ученим вивчити взаємозв’язок між алергіями й деякими онкологічними захворюваннями. Адже причини такого взаємозв’язку дотепер невідомі.

Рак підшлункової залози займає одне з основних місць серед причин смертності від онкологічних захворювань. Тільки в США щорічно діагностується близько 30 тисяч нових випадків захворювання, і лише 5% пацієнтів можуть прожити більше 5 років після встановлення діагнозу.