Як зміцнити хребет

Для цього щодня по 2—3 хвилини виконуйте такі вправи. Вранці, лежачи в ліжку, розкиньте руки в сторони. Ліву ногу перекиньте управо, плечі залишаються на місці. Порахуйте до п`яти, поволі поверніться в початкове положення. Те ж виконайте з правою ногою. Потім ляжте на підлогу, підтягніть ноги до підборіддя і "катайте" спину по підлозі. Так хребет поперемінно розтягується і розслабляється. Ця вправа благотворно впливає на стан всього хребта. На роботі знайдіть "тихий куточок" і, стоячи, підніміть руки, склавши їх у замок. Підніміться на носочки і тягніться вгору. Потім знайдіть якусь опору, за яку можна триматися руками. Ноги поставте на ширині плечей або трохи ширше, присідайте.