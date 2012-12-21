Чим корисна червона ікра

Ікра смачний та дуже корисний продукт. Є джерелом таких вітамінів та мікроелементів:

1. Білка: в ікрі його 32 г зі 100, причому засвоюється він не так, як м`ясо, — довго лежачи в шлунку, а дуже швидко, протягом години. А крім того, цей білок ще й "елітних сортів", оскільки складається з повного спектру замінимих і незамінних амінокислот (тобто дефіцитних). Тому після вживання ікри в обмін речовин включаються різні "сплячі" ділянки. Людина відчуває це як прилив сил;

2. Йоду: цей мікроелемент дуже важливий для профілактики захворювань щитовидної залози;

3. Поліненасичених жирних кислот: вони виводять із організму жири, що призводять до розвитку атеросклерозу — хвороби старості. Ця хвороба розвивається практично у всіх людей, але у одних швидше, у інших — повільніше. Якщо часто їсти ікру, поява атеросклерозу може “затриматися”;

4. Вітаміну А: за ефектом схожий на вітамін С (допомагає імунітету виводити шлаки, укріплює судини, покращує зір), але, на відміну від нього, здатний накопичуватися. Тому ікра корисна всім, хто хоче укріпити свій імунітет, швидше видужати після хвороби і покращити зір;

5. Ввітаміну D: бере участь у формуванні і зміцненні кісток. Особливо він корисний вагітним жінкам і годуючим матерям для профілактики рахіту у дітей;

6. Вітаміну Е: його ще називають статевим гормоном, оскільки він нормалізує обмін речовин у статевих залозах, а окрім цього, омолоджує клітини і виводить шлаки з жирової тканини. Тому вітамін Е корисний при статевій слабкості.