Чим корисна червона ікра
Містить незамінні амінокислоти
Ікра смачний та дуже корисний продукт. Є джерелом таких вітамінів та мікроелементів:
1. Білка: в ікрі його
2. Йоду: цей мікроелемент дуже важливий для профілактики захворювань щитовидної залози;
3. Поліненасичених жирних кислот: вони виводять із організму жири, що призводять до розвитку атеросклерозу — хвороби старості. Ця хвороба розвивається практично у всіх людей, але у одних швидше, у інших — повільніше. Якщо часто їсти ікру, поява атеросклерозу може “затриматися”;
4. Вітаміну А: за ефектом схожий на вітамін С (допомагає імунітету виводити шлаки, укріплює судини, покращує зір), але, на відміну від нього, здатний накопичуватися. Тому ікра корисна всім, хто хоче укріпити свій імунітет, швидше видужати після хвороби і покращити зір;
5. Ввітаміну D: бере участь у формуванні і зміцненні кісток. Особливо він корисний вагітним жінкам і годуючим матерям для профілактики рахіту у дітей;
6. Вітаміну Е: його ще називають статевим гормоном, оскільки він нормалізує обмін речовин у статевих залозах, а окрім цього, омолоджує клітини і виводить шлаки з жирової тканини. Тому вітамін Е корисний при статевій слабкості.