Ялинки небезпечні для здоров’я – медики

Американські фахівці з Коледжу алергії, астми й імунології провели дослідження, присвячені впливу новорічних ялинок на людину. Виявилося, що в замкнутому просторі речовини, які виділяються ялинкою, можуть бути надзвичайно небезпечні для алергіків.

Протягом перших трьох діб після того, як святкове дерево виявилася в закритому приміщенні, воно поширює 800 спор ґрунту на квадратний метр - доза, яка майже досягає допустимої норми.

Але вже через чотири дні кількість спор доходить до 5000. Така концентрація вкрай негативно впливає на стан алергіків і астматиків.

Для людей, які не піддаються алергійним реакціям, такий об’єм спор, що накопився в кімнаті, може являти не меншу загрозу, тому що вони створюють додаткове навантаження на слизову оболонку дихальних шляхів

Дослідження показало, що гранично допустима норма перебування хвойного дерева в приміщенні становить чотири дні. Однак навіть ці терміни не здатні запобігти шкоди, яку наносять продавці вічнозелених дерев.

Справа в тому, що хімічні речовини, якими найчастіше продавці й виробники оприскують дерева, щоб знищити шкідників, які живуть у стовбурі, гілках, а також щоб додати дереву вигідний "товарний" вид, можуть викликати важкі алергійні реакції.

Завдяки старанній обробці ядохімікатами постраждати можуть не тільки шкідники, але потенційні покупці. Термін знаходження обробленої ялинки в приміщенні значення не має.

Альтернатива "живим" деревам - штучні ялинки - викликають не менше дорікань у фахівців. По-перше, грибки й пил можуть перебувати не тільки на натуральних, але й на пластмасових ялинах. По-друге, багато штучних ялин виробляються в Китаї, де для їх виготовлення застосовуються токсичні матеріали.

Негативно впливати на організм можуть й хвойні спреї, якими іноді зрошують штучні дерева у квартирах.