Уряд Ізраїлю погодився підвищити зарплату медсестрам

Ізраїльські медсестри завершили початий 3 грудня безстроковий страйк, оскільки уряд погодився на їхні вимоги про збільшення заробітної плати. Відповідний договір чиновники і профспілкова організація підписали в ніч з середи на четвер, повідомляє портал «Медновости» з посиланням на The Jerusalem Post.

Починаючи з 3 грудня, ізраїльські лікарні перейшли на суботній режим роботи: під час страйку медсестри виконували лише життєво важливі та екстрені процедури. Середній персонал, який працює в лабораторіях, поліклініках при лікарнях, центрах матері та дитини і школах повністю припинив свою роботу на час акції протесту.

Після 17-денного страйку медичним сестрам вдалося добитися підвищення зарплати на 14 відсотків, яке проводитиметься поступово. Крім того, медсестри, які працюють в провінційних, не повністю укомплектованих медперсоналом лікарнях, одержуватимуть додаткові виплати. Незважаючи на досягнуту домовленість, медсестри мають право і на заплановане підвищення зарплати всім співробітникам бюджетних установ, що відбудеться найближчими роками. Всього договір, підписаний на 4,5 роки, передбачає підвищення плати 28 тисячам медичних сестер.

Під час акції протесту були скасовані десятки тисяч запланованих медичних процедур у лікарнях і амбулаторіях, що завдало системі охорони здоров`я Ізраїлю шкоди у розмірі кількох мільйонів шекелів. Для усунення наслідків страйку медсестер ізраїльській охороні здоров`я потрібні будуть тижні.

Протестні акції медсестер, які працюють в державних медустановах Ізраїлю, почалися в лютому 2012 року. Середній медперсонал виступив проти нестерпних умов праці, створених у результаті екстремальної перевантаженості лікарень, а також проти небажання влади змінити цю ситуацію. Проблема посилювалася хронічним браком медсестер у державних лікарнях.

Перша хвиля протестів і страйків завершилася підписанням угоди, що зобов`язувала владу країни виплачувати премії медсестрам, які працюють в додаткові зміни в період максимального завантаження лікарень. Медсестрам, які погодяться переїхати, щоб працювати в лікарнях із браком персоналу, чиновники мали компенсувати оренду житла. Згідно з текстом документа, уряд був зобов`язаний зробити все для розв’язання складної ситуації, що склалася в держустановах.

У грудні профспілка медсестер звинуватила владу в невиконанні умов березневої угоди – на думку співробітників державних лікарень, з тих пір ситуація лише погіршилась.

medportal.ru