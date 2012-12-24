В американському містечку Лейк-Елмо (штат Міннесота) 12-річна дівчинка зуміла зупинити некерований шкільний автобус.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, з водієм автобуса, який віз семикласників однієї з місцевих шкіл кататися на лижах, стався інсульт. Багатотонна машина втратила управління і виїхала за межі автодороги.

12-річна Рена Крафтсон, яка сиділа в кінці автобуса, кинулася до водійського місця, натиснула на педаль гальма і зупинила машину.

Шкільна рада вже думає, як нагородити дівчинку, а семикласники мають намір найближчим часом відвідати водія автобуса в лікарні і привітати його з наступаючим Різдвом.