Чим шкідливі швидкі дієти

"Швидкі системи схуднення обіцяють 10-15 кілограмів. - Пояснює столичний дієтолог 49-річний Борис Скачко. - Найчастіше це засоби, які зменшують апетит і порушують травлення - проносне, сечогінне. Вони знижують вагу, але не лікують ожиріння. Канцерогени не виводяться і б`ють по здорових клітинах. Людина висихає, втрачає вологу, але не худне. Якщо покращити травлення, то не лише худне, а й омолоджується."

Одночасно зародки пшениці покращують роботу печінки, щоб та виводила канцерогени, накопичені в жировій тканині.

"Так можна втратити два-три кілограми в місяць. І робити так три-чотири місяці. Один чоловік за півроку скинув 17 кілограмів зі 120. Йому під 50, офісний працівник, робота сидяча. Набрав вагу неправильним харчуванням. Їв раз-два на день, здебільшого на ніч. Одночасно розвинулося жирове переродження печінки. Це часто буває, коли неправильно худнуть. Я рекомендував їсти 4-5 разів на день, додати овочів, фруктів, правильно поєднувати з м`ясом, рибою, кашами. Треба не стрілку вагів збити, а оздоровитися."

Якщо очистити організм, працездатність підвищується. Людям стає краще.

"У багатьох повних випадає волосся. Коли покращують свій раціон - перестає. Волос живе від кількох місяців до трьох років. Люди лисіють через підвищення токсинів у крові. Як покращується робота печінки і нирок, немає проблем з кров`ю - і волосся довше живе. Тоді буде пишна шевелюра. Щоб менше сіклося, у їжу додають зародки пшениці."

gazeta.ua