Молочні продукти прискорюють обмін речовин

Учені довели: щоденне вживання сиру може позбавити від нічних кошмарів. Крім того, фахівці з`ясували, що сири і молочні продукти допомагають повернути стрункість.

Австралійські дієтологи провели експеримент за участю добровольців, охочих схуднути. У щоденний раціон чоловіків і жінок включили різну кількість порцій сиру і молочних продуктів. Виявилось, що ті, хто в день вживає 3-5 порцій молочних продуктів або різних видів сиру, худнуть набагато швидше в порівнянні з тими, хто взагалі не їсть ці продукти або вживає в малих кількостях.

До того ж, в кінці експерименту, який продовжився декілька місяців, у любителів сиру нормалізувався тиск, знизився ризик розвитку хвороб серця і діабету.

Дієтологи додали, що сири і інші молочні продукти допомагають швидше насититися і прискорюють метаболізм.

korzonews.info