Що робити при обмороженні шкіри обличчя

Зараз, коли стовпчик термометра майже завжди знаходиться нижче позначки -10 градусів, особливо важливо захистити ті ділянки нашого тіла, які не закриваються одягом - тобто обличчя. Іронія полягає в тому, що саме його ми не шкодуємо, підставляючи морозу і крижаного вітру, але ж воно є основою нашої краси і привабливості. Крім того, сильний вітер сушить шкіру, що прискорює процес старіння і поглиблення зморшок.

Наближається також пора гірськолижних відпусток, які, в свою чергу, чреваті обмороженням шкіри обличчя на холодному гірському повітрі. Тому так необхідно знати, як уберегти його... ну або хоча б швидко та безболісно подолати наслідки.

1. Принаймні за півгодини до виходу з будинку, нанесіть на обличчя захисний крем, відповідно до типу шкіри.

2. Коли йде дощ і дме жорсткий вітер, потрібно обов`язково піднімати комір, підкладати теплу хустку.

3. Якщо ви таки заморозили обличчя, не тріть щоки сильно - вони повинні прогріватися повільно. Перед сном на 10 хвилин покладіть на щоки теплий компрес із ромашкового чаю. Потім висушіть шкіру і смажте її товстіше, ніж зазвичай зволожуючим кремом.

4. Якщо обморозили ніс - розчиніть чайну ложку борної кислоти на склянку гарячої води. Просочіть марлю, оберніть теплим розчином і помістіть його на ніс. Тримайте, поки не прогріється. Ви повинні зробити 5 компресів. В кінці сухий ніс потрібно намазати камфоровою олією.

5. Переохолодження голови ще небезпечніше. Воно на тільки болісне, але також призводить до важких захворювань, і навіть синуситу. Тому в холодну погоду не виходьте з дому без головного убору, який незалежно від моди закриває скроні і лоб.

Якщо справа все ж дійшла до охолодження голови - після повернення додому потрібно втирати в скроні мазь потепління і обернути голову рушником або подихати гарячою парою. Просто нахиліть обличчя над мискою з гарячою водою з сіллю і подихайте близько чверті години.

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