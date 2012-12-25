Оранжеві фрукти врятують від переломів

Речовини, що додають забарвлення більшості оранжевих фруктів і овочів, здатні понизити ризик переломів. Йдеться про каротиноїди. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Osteoporosis International.

Дослідження показало, що висока ймовірність перелому стегнової кістки – у худих літніх людей. При цьому індекс маси тіла є більш значущим чинником для чоловіків, ніж для жінок. З`ясувалося, що споживання оранжевих овочів знижує цей ризик.

Учені пояснюють, що каротиноїди здатні перетворюватися в організмі у вітамін A. У свою чергу, вітамін А грає важливу роль у формуванні кісток і зубів, необхідний для росту нових клітин, уповільнює процес старіння.

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