Як уникнути стресу в останні дні року?

Спроби доробити те, що накопичилися за рік, в останній робочий тиждень року загрожують нервовими зривами і інсультами. Про це розповів лікар психіатр-психотерапевт Володимир Файнзільберг.

Лікар пояснив, що установка «я можу все вирішити», з одного боку, допомагає в житті, але з іншого, - приводить до стресів і захворювань, оскільки є чинники, на які людина не в силах вплинути.

На думку фахівця, прийшов час налаштуватися на святковий настрій. Для цього лікар рекомендує встановити удома живу ялинку і зайнятися покупкою подарунків для близьких. Він пояснив, що запах ялинки дарує людям відчуття свята, оскільки підсвідомо асоціюється з щасливим і безтурботним дитинством.

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