«Лікування розмовами» краще за антидепресанти

Антидепресанти допомагають людям з важкою депресією. Проте нове дослідження поставило під сумнів їх ефективність при легших формах цього захворювання. Мало того, ці ліки навіть можуть привести до рецидивів депресії в майбутньому.

Приблизно 1 з 7 дорослих страждають депресією достатньо серйозно, щоб виникла необхідність лікування симптомів хвороби за допомогою спеціальних лікарських засобів. Проте експерти радять віддати перевагу альтернативним немедикаментозним методам лікування цього захворювання. Вони вважають, що полегшити симптоми депресії здатна когнітивно–поведінкова терапія – «лікування розмовами».

Ця методика учить пацієнтів самостійно справлятися з симптомами депресії і, що саме головне, – уникати даремних моделей мислення і поведінки. Успішна когнітивно–поведінкова терапія допомагає людині думати і поводитися позитивніше, ламаючи колишні стереотипи.

Деякі дослідження показують, що цей вид психотерапії дуже ефективний при легкій або помірній депресії, у тому числі і серед пацієнтів, що постраждали від прийому антидепресантів.

У новому дослідженні британських учених взяли участь 469 дорослих чоловіків, проходили лікування антидепресантами 6 тижнів. Одна група просто продовжила прийом ліків, учасники другої окрім пройшли до 18 сеансів когнітивно–поведінкової терапії. Через 6 і 12 місяців стан всіх учасників оцінили і порівняли: виявилось, що пацієнти з другої групи успішніше долали симптоми депресії.

korzonews.info