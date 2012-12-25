Новорічна ялинка - небезпечна для здоров'я?

Домашня новорічна ялинка іноді стає причиною появи алергічної реакції, про що повідомляють фахівці зі Сполучених Штатів.

Спочатку про дану проблему заговорив доктор Лоуренс Курляндський, який побачив, що під час зимових свят збільшується кількість скарг алергіків і астматиків.

Ялина виділяє спори і грибки, які можуть нашкодити нашому здоров`ю. Коли ялинка опиняється в теплому будинку, вони починають активно розмножуватися. Результати аналізу свідчать про те, що голки і кора ялинок зазвичай містять понад 50 різновидів грибків.

А протягом декількох днів в будинку число спор збільшується приблизно в шість разів. Фахівці говорять, що алергія, яка викликана сосною або ялинкою, дуже схожа на сінну лихоманку, що з`являється в місяці цвітіння дерев і трав.

Експерти також відзначають, що дана проблема стосується тільки небагатьох людей, у яких є алергія на це дерево. Щоб уникнути негативних наслідків, учені радять алергікам використовувати штучну ялинку замість живої.

newsland.com