Знайдена найбрудніша частина людського тіла

Навіть зовні абсолютно чиста шкіра може містити на собі багато мікроорганізмів – у тому числі і небезпечних, заявили лікарі.

Судячи з дослідження, яке провели учені з університету штату Північна Кароліна (США), люди ще дуже погано обізнані про власне тіло. Навіть тим, хто щодня приймає душ, воно може піднести неприємний сюрприз.

Дослідники з Північної Кароліни зібрали мазки мікрофлори з пупків 500 дорослих чоловіків і жінок і висіяли їх в лабораторних чашках. Перевірка показала, що в пупках учасників експерименту мешкають бактерії, що належать до 2368 видів, причому з цього числа 1458 штамів виявилися раніше невідомими науці.

По словах учених, більшість бактерій, що мешкають на тілі людини, — нешкідливі, проте в мазках, узятих з пупка, зустрічалися ще і небезпечні штами клостридій, а також стафілокока. Крім того, серед мікроорганізмів опинилися і такі, які з`явилися справжньою загадкою для учених. У одному з мазків, наприклад, були виявлені бактерії Marimonas, яких раніше виявляли тільки в океанських глибинах. У іншому випадку в пупку молодої американки дослідники виявили мікроби, характерні тільки для грунту певної місцевості Японії. «Наші пупки є справжнім тропічним лісом, населеним численними мешканцями», – цитує одного з авторів дослідження професора Роба Дунна «Здоров`я України». Висновок: необхідно щодня мити з милом не тільки інтимні частини тіла, але і пупок.

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