Біля берегів Нігерії пірати викрали чотирьох моряків, один із яких – громадянин України.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

Спочатку Міжнародне морське бюро (ММБ) поширило інформацію про те, що 23 грудня біля берегів нігерійського штату Байєльса пірати викрали чотирьох членів екіпажа судна Asso Ventuno, яким управляє компанія Augusta Offshore з головним офісом в Неаполі. Повідомлялося також, що при захопленні Asso Ventuno моряки не були поранені, а саме судно незабаром було звільнене піратами. Потім з`ясувалося, що троє з чотирьох викрадених членів екіпажа, включаючи капітана судна, є італійцями.

МЗС Італії підтвердило цю інформацію, зазначивши, що пріоритетним завданням є забезпечення безпеки італійських громадян. Постійний моніторинг ситуації, пов`язаний із захопленням моряків, здійснює Кризова група МЗС Італії, яка інформує про це особисто міністра закордонних справ Джуліо Терці. Представник Кризової групи відмовився підтвердити або спростувати агентству інформацію про те, чи є четвертий викрадений піратами моряк громадянином України. У службі преси МЗС Італії заявили, що не мають в своєму розпорядженні інформації щодо цього. Одержати інформацію в компанії Augusta Offshore поки що не вдалося.

Напад піратів стався в районі, де діє повстанське угруповання "Рух за визволення дельти Нігера" (MEND). Її бойовики здійснюють напади на об`єкти нафтовидобувної галузі країни, а також викрадають іноземців, які працюють в нафтовій промисловості, з метою одержання викупу. Також тут орудують пірати, які грабують цивільні судна.