Шоколад корисніший чоловікам, ніж жінкам

Темний шоколад знижує ризик серцево-судинних захворювань, свідчать результати ряду досліджень. Новий експеримент показав, що шоколад більше корисний чоловікам, ніж жінкам.

Учені з Англії і Шотландії провели дослідження за участю 26 жінок і 16 чоловіків. Протягом експерименту вони їли темний, молочний або білий шоколад. Через 2 і 6 годин після цього у учасників узяли аналізи крові і сечі. Виявилося, що у чоловіків, що вживали темний шоколад, в крові значно знизилася активація і агрегація тромбоцитів. Найбільш це було помітно через 2 години після того, як вони з`їли шоколад. У жінок такого вагомого ефекту не спостерігалася.

У компоненті темного шоколаду, какао, містяться флавоноли, які позитивно впливають на еластичність судин і артеріальний тиск, коментують учені. Вони вирахували, що корисна «доза» шоколаду не повинна перевищувати 70 г.

likar.info