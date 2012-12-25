Прямолінійна критика псує стосунки з рідними

Люди влаштовані так, що критику на свою адресу сприймають як образу. Перш ніж зробити зауваження, подумайте - як відізветься ваше слово... Хоч би які ідилійні стосунки були між людьми, іноді складно уникнути суперечок навіть із найріднішою людиною. Річ у тому, що ми, на жаль, забуваємо: різні люди неоднаково ставляться до різноманітних подій та реагують на них.

Деякі з нас мають нестримне бажання повчати та безжально критикувати: і зачіска у тебе не така, і костюмчик сидить поганенько. Причому на почуття того, кого критикують, зазвичай не зважають.

Тож правило перше: будь-яка критика має бути завуальованою, а не "голою правдою". Подобається це вам чи ні, але ставитися до рішень близьких слід із повагою. А власна думка щодо зовнішності, поведінки або вчинків людини має подаватися у м`якій формі. Хай обов`язковим стане таке правило спілкування - вказувати не на недоліки, а на достоїнства, не нав`язувати свою точку зору, а лише натякати на неї. У жодному разі не підкреслювати власної переваги.

Правило друге: для досягнення своєї мети необов`язково конфліктувати. Проте, якщо конфлікту не уникнути, не робіть його надбанням громадськості. Насамперед тому, що це не ліпшим чином позначиться на вашій репутації. Ви ризикуєте набути слави чварної особи. Прямолінійних людей цураються і намагаються уникати їхнього товариства під будь-яким слушним приводом. Вихід один: не доводити ситуацію до глибокої кризи, використовуючи один із варіантів порозуміння.

Якщо у вас невигубний дух суперництва і ви хочете досягти свого за будь-яку ціну, це, згодьтеся, не найліпша риса характеру. Спробуйте у ситуації конфлікту, що назріває, змусити себе взяти тайм-аут, охолодити свою гарячковість та спокійно розібратися у тому, що відбувається. Для цього візьміть чистий листок паперу, розділіть його на дві графи. В одну запишіть, що ви можете втратити, наполягаючи на своєму. У другій графі зафіксуйте плюси. Ви впевнитеся, що, врешті, лишитеся сам-на-сам зі своїми амбіціями.

Той, хто вміє уникати конфлікту, може досягти багато чого. Така людина не виставляє напоказ власне "я", може зацікавлено вислуховувати і, нічим не дратуючи оточуючих, досягати своєї мети.

Правило третє: для розв`язання конфлікту, що назріває, доречно і мудро ухилитися від нього. Подрузі здається, що вона має рацію? Що ж, нехай лишається зі своєю думкою. Почнеш відстоювати свої погляди - це може призвести до сварки.

Можна вибрати ще одну лінію поведінки - пристосування, тобто різновид тимчасового компромісу однієї зі сторін. Однак найліпший варіант - співпраця. Він полягає у тому, що двоє людей сідають і обговорюють ситуацію, що склалася: з яких причин їхні стосунки зіпсувалися і що треба зробити, щоб реанімувати добре ставлення один до одного.

