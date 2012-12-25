5 основних правил сокотерапії

Щоб приготувати цілющий сік у домашніх умовах, потрібна соковижималка. Проте сучасні електровижималки дуже дрібно перетирають клітини, руйнуючи білки-ферменти, які допомагають соку засвоюватися. Тому краще все-таки віддати перевагу традиційним ручним соковижималкам, які труть грубіше, а це — корисніше.

1. Перш ніж починати пити овочеві фреші, варто проконсультуватися з лікарем, адже ці напої дуже активні і при неправильному вживанні можуть нашкодити.

2. Всі овочеві соки потрібно починати вживати в невеликій кількості — близько 50 г за годину до їжі.

3. Сік потрібно розбавляти. При цьому в напої з червоних, жовтих і оранжевих овочів потрібно додати 50 г рослинного масла (або заїсти сік чимось жирним) — саме так каротин, що міститься в них, засвоїться. Решту соків потрібно розбавляти яблучним соком в пропорції 1:2.

4. Пити соки бажано в першу половину дня — вони додають бадьорості, що на ніч не завжди потрібно.

5. Фреш потрібно випивати відразу після приготування: через дотик із повітрям з часом багато корисності "випаровуються".

