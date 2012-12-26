Причиною куріння можуть бути сильні стреси

Дослідження Гарвардського Університету, проведене в Індії, підтвердило, що куріння - не просто шкідлива звичка, а своєрідний спосіб боротьби із сильним стресом.

Автори дослідження вказують, що куріння і викликані ним хвороби вбиває 800 тисяч індусів щорічно. В Індії палять 29% чоловіків і приблизно 3% жінок, ще 29% чоловіків і 12% жінок використовують жувальний тютюн. При цьому, частка представниць прекрасної статі, що захоплюються тютюном, постійно зростає.

Автори дослідження припустили, що причиною зростання популярності тютюну є стрес, викликаний, зокрема, насильством. Як виявилось, якщо в сім`ї жінку постійно б`ють, то в усіх членів сім`ї посилюється потяг до тютюну.

У подібних сім`ях стає більше курців і збільшується кількість випалених сигарет. При цьому рівень доходу, освіти й інші чинники на ці процеси мають незначний вплив. Таким чином, тютюн виявляється чи не єдиним способом якимсь чином “притупити” стрес, викликаний насильством.