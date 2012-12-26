Новорічні свята небезпечні для здоров`я

Попереду Новий рік і це природно, що будь-яка людина відчуває себе втомленою, не тільки від роботи, але й від шаленого темпу міського життя. Тому треба терміново на канікули, щоб як слід зайнятися своїм здоров`ям. У першу чергу лікарі радять привести в норму нервову систему.

Ролі нервів у стані нашого здоров`я присвячено досить багато наукових досліджень. Останні 10 років інтерес до цієї теми внаслідок постійних змін у країні і пов`язаних із ними стресів і хвилювань особливо збільшився. Тому в новорічні канікули медики радять як слід виспатися. Тим, хто проводить без сну тривалий час корисно знати, що безсонні ночі уповільнюють процес утворення нових клітин нервової системи. Процес нейрогенезу в таких умовах не може проходити нормально і на його відновлення після дотримання режиму сну йде від одного до двох тижнів.

Наслідками хронічного недосипання часто стають зниження працездатності, надмірна вага, дратівливість, галюцинації і хвороби серця. Крім того, від недосипання у клітин мозку пропадає здатність до відновлення, що призводить до серйозних порушень психіки. До речі, вченими було встановлено, що з 1960 років середня тривалість сну знизилася з восьми до шести годин на добу.

Відомо також, що люди, які постійно недосипають, не "надолужують" години сну, відсипаючись на вихідних. Тому довгі зимові канікули стануть справжньою панацеєю для вашого здоров`я.

А ось американський кардіолог Кіт Чечвелл з Університету Вандербільта виступає проти новорічних свят. За його словами, саме в ці дні фіксується найбільша кількість смертей від серцево-судинних захворювань. Саме у грудні – січні ймовірність летального наслідку від хвороб серця досягає свого максимуму.

За статистикою, з 1973 по 2001 рр. в США зафіксовано 53 млн. смертельних випадків від серцево-судинних захворювань, і їхній пік припадає саме на Різдво і Новий рік.

На думку Чечвелла, в свята люди часто відкладають візит до лікаря "на потім". "Вони роблять це через сімейні обов`язки, не бажаючи зіпсувати свято своїм рідним і не бажаючи лягати в лікарню в період канікул. У підсумку вони з меншим прагненням йдуть до лікаря, який може дати їм рятівну рекомендацію". Крім того, саме в ці місяці люди менше займаються спортом і збільшують споживання в їжу м`яса і висококалорійної їжі. "Багато хто з нас робить собі послаблення, – говорить Чечвелл. – Це призводить до порушення режиму і нерегулярного харчування".

Ще одним чинником, що впливає на статистику смертей у вказаний період, є надмірне споживання алкоголю.Алкоголь може призвести до порушення серцевого ритму, який є класичним прикладом такого синдрому.

А ось найбільш важким періодом новорічних святкувань є повернення до монотонних робочих буднів. Утім, слідуючи декільком нескладним рекомендаціям, цілком можна уникнути більшості неприємних емоцій. Постарайтеся просто по дорозі на роботу зайняти себе чимось. У цьому вам допоможуть книги або газети, які можна почитати прямо в метро, або плеєр з улюбленою музикою. З їх допомогою ви можете навіть не помітити, що вам наступили в метро на ногу або невдало штовхнули в автобусі.

Не можете зосередитися на роботі? Зробіть що-небудь нескладне, наприклад, приберіть на робочому столі, наведіть порядок у ящиках. Такі автоматичні дії заспокоюють і допомагають прийти в себе. Не полінуйтеся скласти список того, що потрібно зробити впродовж дня – він допоможе вам зібратися з думками.