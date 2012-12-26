Сприйнятливість до грипу залежить від емоційного стану

Британські учені зробили цікавий експеримент. Одна група людей знаходилася у вологому одязі на протязі, а інша - в теплому приміщенні. Кількість тих, що простудилися в обох групах була однаковою.

А згідно з результатами дослідження, проведеного в таборі підготовки новобранців Військово-морського флоту США, простуду цілком можна називати... хворобою брудних рук! Солдатам, які погодилися взяти участь в експерименті, наказали мити руки з милом п`ять разів на день. І кількість тих, що простудилися зменшилася на 45 відсотків!

До того ж американці виявили, що слабкість імунітету, сприйнятливість до простуди і грипу безпосередньо залежать від емоційного стану людини, його настрою і ставлення до життя. Це пояснює, чому люди захворюють, знаходячись в депресії. Неврологи з Університету Вісконсіна ввели 52 добровольцям протигрипозну вакцину, після чого сканували їх головний мозок, міняючи інтенсивність енергії в певних ділянках його кори. Як виявилось, люди з підвищеною активністю в ділянках, які відповідають за позитивний настрій, краще сприймають вакцину.

Значить, у оптимістів менше шансів захворіти. Як, до речі, і у людей, які люблять медитувати. Дослідження, що тривало десять років, показало: у них виробляється більше антитіл до респіраторних інфекцій.