Жувальна гумка: більше користі чи шкоди?

Жувати чи не жувати? Так, ви, напевно, вже зрозуміли, що йдеться про жувальну гумку. "Свіжий подих та захист від карієсу". Дехто вважає, що жувальна гумка - це добре, дехто, що, навпаки, погано. Кому вірити? Тож спробуймо розібратися чим вона корисна, а чим шкідлива для нашого здоров`я.

Почнемо з приємного. У жувальній гумці насправді містяться інгредієнти (ксиліт, кальцію лактат, фтор), що запобігають карієсу. Гумка тренує щелепи, оскільки харчова промисловість виробляє такі продукти, що ротовий апарат не отримує потрібних навантажень.

А ще жувальна гумка тренує судини ясен. Також вона сприяє очищенню жувальної поверхні зубів за рахунок великої кількості виділеної слини, яка нейтралізує кислоту в ротовій порожнині. Проте, якщо дуже довго жувати, то корисні компоненти гумки послаблюють свою дію. Ще одне відкриття. Використання гумки дорослими людьми сприяє концентрації уваги, але це тільки в дорослих. У підлітків безпричинна робота щелепами заважає зосередитись та розсіює увагу. Та не секрет, що саме підлітки постійно жують гумку, не задумуючись над тим, що, окрім вище зазначеної проблеми, є ще й інші: наприклад, жування натщесерце може призвести до гастриту або виразки шлунка.

Зауважено ще багато негативних моментів, зокрема, те, що гліцерин та лимонна кислота, які містяться в гумці, змінюють формулу крові, постійне жування порушує зубний прикус. Лецитин сприяє прискоренню слиновиділення, а це призводить до порушення діяльності травного тракту. Лакриця провокує підвищення артеріального тиску та дефіцит калію в організмі. Фтор стимулює виведення кальцію з організму, що може спричинити остеопороз. Деякі з компонентів жувальної гумки пригнічують рухову активність.

А ще жувальна гумка заважає нормальній дикції під час розмови. Отже, трохи розібравшись із позитивними та негативними якостями жувальної гумки, можна зробити висновок, що негативних якостей більше, аніж позитивних. Та якщо ви прихильник гумок, не засмучуйтесь, адже лікарі кажуть, що можна влаштовувати собі таке задоволення без шкоди для здоров`я, якщо жувати гумку тільки після їди і не довше як 10 хвилин. Вибір за вами!