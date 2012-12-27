Буш-старший потрапив до реанімації

Колишній президент США Джордж Буш-старший, який проходить лікування у лікарні у Х`юстоні, перебуває в реанімації з високою температурою.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами прес-секретаря його сім`ї Джима Макгрета, екс-президент у притомності. Прес-секретар уточнив, що до відділення інтенсивної терапії Дж.Буша помістили ще у неділю.

88-річного політика було госпіталізовано у листопаді з сильним кашлем. Передбачалося, що Дж.Буша випишуть з лікарні ще на початку грудня, проте через те, що температура не збивалася, вирішено було зачекати.

На Різдво Дж.Буша відвідали дружина Барбара, син Нил з дружиною та інші члени сім`ї.

Лікарі з обережністю висловлюють оптимістичні прогнози щодо стану його здоров`я.

Дж.Буш - ветеран Другої світової війни і найстаріший екс-президент США.

Республіканець Дж.Буш був 41-м президентом країни. На виборах в 1992 році поступився представнику демократів Білл Клінтону.

До обрання президентом з 1981 по 1989 рік працював віце-президентом в адміністрації Рональда Рейгана. До цього був конгресменом, постпредом США при ООН, спецпосланцем США у Китаї, директором ЦРУ. У роки Другої світової війни був пілотом Військово-морських сил США.

bbc.co.uk