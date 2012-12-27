Зелена кава - проти зайвих кілограмів

Хлорогенова кислота, яка міститься в зернах, стримує попадання глюкози в організм.

Американські учені провели експеримент, який довів, що екстракт зелених кавових бобів допомагає боротися із зайвою вагою.

Співробітники університету Ськрентона провели дослідження за участю добровольців, які мають зайву вагу. Учасники одержали екстракт кавових бобів або пігулки-плацебо. При цьому для всіх учасників була визначена калорійність раціону.

22-тижневий експеримент показав, що схуднення йде успішніше в групі, яка одержала екстракт.

На думку учених, хлорогенова кислота, що міститься в кавових бобах, уповільнює вивільнення глюкози, що сприяє зниженню ваги.

korzonews.info