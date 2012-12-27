Новорічні свята в Росії - декада жахів

Керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко назвав декадою жахів новорічні свята в Росії.

"Ми стоїмо на порозі декади жаху, коли більшість громадян нашої країни будуть полишені на самих себе. А немає страшнішого ворога для нашого громадянина, ніж він сам", - сказав Г.Оніщенко на прес-конференції у Москві, повідомляє РІА «Новости».

За його словами, в кращому разі люди займатимуться "абсолютно безглуздим переглядом телевізійного екрану".

"Повна духовна всеїдність тих сурогатів, які йдуть з екранів, де найгуманніше - це, мабуть, передачі про вбивства. Але говорять, що так треба робити, щоб були рейтинги", - сказав Г.Оніщенко.

Крім того, у ці дні багато росіян об’їдатимуться, вживають алкоголь у значних кількостях, що виливається у нездорову обстановку в кожній сім`ї, додав керівник Росспоживнагляду.