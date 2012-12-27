В Індії працівники чайної плантації спалили свого начальника

Сотні робітників чайної плантації у штаті Ассам на північному сході Індії підняли бунт після суперечки з керівництвом, яка тривала два тижні. В середу ввечері вони підпалили будинок свого начальника, який разом з дружиною загинув у вогні.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами поліції, приводом для насильства стала вимога до кількох робітників залишити займане ними житло.

Місцева влада заявляє, що вже затримано трьох підозрюваних у підпалі.

За словами чиновників штату, близько 700 працівників плантації в середу ввечері оточили будинок менеджера і підпалили його. Вони також спалили два автомобіля, що належали начальнику.

Як з`ясувалося, суперечка між загиблим начальником плантації і робітниками тривала два тижні. Два роки тому у загиблого вже виникали проблеми з робітниками на двох плантаціях, якими він володів раніше.

Того разу працівники плантації підпалили його чайну фабрику після того, як він, можливо, відкрив стрілянину по натовпу, що зібрався біля його будинку на знак протесту проти нападу на одну з місцевих мешканок.

Індійський штат Ассам по праву називається "чайними". Там зосереджено половину всього чайного виробництва країни.

За останні роки розлючені працівники плантацій в Ассамі вже на раз нападали на своє начальство.

bbc.co.uk