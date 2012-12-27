Чим шкідливі штучні ялинки

Щороку все більше українців віддають перевагу штучним ялинкам, бо вони дешеві і їх можна використовувати кілька років підряд. Дитячий лікар-алерголог Валентина Соханська каже, що вони зроблені з низькоякісного пластику і можуть викликати алергію у дітей і дорослих.

"З одного боку, така ялинка купується на багато років і не спричиняє знищення живих дерев. Але ці вироби роблять зі шкідливого низькоякісного пластику. Завозять продукцію з Китаю. На неї у продавців навіть сертифікатів якості нема. Пластик у теплій кімнаті нагрівається біля батареї чи від святкової гірлянди, виділяє токсичні речовини, може навіть смердіти".

Як зауважила алерголог, від штучної ялинки у людей можуть сльозитися очі, дерти у горлі і з`явитися нежить.

"Дитячий організм слабший, тому в першу чергу алергія буде вражати дітей. Коли купуєте ялинку чи сосну з пластику, поцікавтесь у продавців про наявність документів, які можуть підтвердити безпечність виробу для людей".

Під час виробництва іграшок несумлінні виробники можуть використовувати полімерні та синтетичні матеріали, які можуть виділяти такі токсичні хімічні сполуки, як нітрил, акрилова кислота, стирол, хлористий вініл, формальдегіди.

"Біля ялинки дитина крутиться постійно. Щось нюхає, щось роздивляється, улюблені іграшки нишком знімає і грається. Ми перевіряли кілька ялинок. З 10 провірених, вісім виявились непридатні для використання у домашніх умовах. Від них на руках залишалась фарба, тхнуло хімікатами. Потрапляння фарби чи покриття іграшок до організму дитини може призвести до проблем зі здоров`ям".

Штучна ялинка середнього розміру коштує від 100 до 1 тис. гривень, залежно від матеріалу, з якого виготовлене дерево, висоти дерева і його вигляду. Тоді як жива – від 20 до 100 грн.

"Весь товар у нас переважно китайський, тому й такий дешевий. Якщо від штучних ялинок чути різкий неприємний запах, це свідчить про низьку якість. Не варто купувати ялинки з пластику на базарі. Краще віддавати перевагу магазинам і гуртівням. Пластик, з якого виготовляють штучні ялинки, може виділяти отруйні речовини, які є алергенами. Те ж саме стосується неякісних ялинкових прикрас з Китаю".

Вибираючи ялинкові прикраси, потрібно пам`ятати, що дитина може їх облизати, притулити до обличчя, очей і навіть ковтнути. Особливо ж небезпечний кадмій. Отруєння ним може призвести до враження нирок та нервової системи, гострого болю у спині та ногах.

gazeta.ua