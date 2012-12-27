Науковці вважають, що катастрофи здатні стимулювати релігійність

Науковці на прикладі землетрусу в Новій Зеландії в 2011 році встановили, що природні катастрофи можуть стимулювати локальне зростання релігійності в суспільстві, передає Lenta.ru.

Торік у лютому на Південному острові Нової Зеландії поблизу Крайстчерча (регіон Кентербері) стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Жертвами стихії стали 185 людей, декілька тисяч постраждали від поранень.

Задовго до землетрусу багато жителів міста стали учасниками довготривалого соціологічного дослідження, що ведеться Університетом Окленда. Тож науковці вирішили встановити, як катастрофа вплинула на самопочуття і світогляд місцевого населення.

Виявилося, землетрус істотно змінив співвідношення опитаних, які, за їхніми словами, стали більш релігійні ("неофіти") і тих, хто став менш релігійним ("відступники"). Перші становили 8,6%, а другі тільки 5,3 відсотка загальної кількості опитаних у регіоні (ставлення до церкви інших учасників експерименту не змінилося). При цьому на решті території Нової Зеландії спостерігалося практично дзеркальне співвідношення - загальне ставлення до релігії з 2009-го по 2011 рік істотно охололо.

Цікаво, що ні ті з учасників експерименту, які вважають себе релігійними, ні їхні невіруючі співгромадяни, за суб`єктивним рівнем добробуту не відрізнялися одні від одних - ні до, ні після катастрофи.

Раніше дослідження статистики ставлення до релігії дозволило деяким науковцям говорити про те, що в осяжному майбутньому вірян може практично не стати. За останні сто років, аргументують автори дослідження, кількість релігійних людей в усіх досліджених країнах зменшувалася.

За даними опитування Міжнародного проекту соціального дослідження, що аналізує суспільні процеси в Європі, українці, забувши про своє комуністичне й атеїстичне радянське минуле, в масовому порядку пішли до церкви. Чим і забезпечили собі п`яте місце на континенті за релігійністю.