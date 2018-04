Курячий бульйон - кращий засіб від застуди

Курячий бульйон дійсно є відмінним засобом від застуди, стверджують учені. І це зовсім не міф.

Згідно з останніми науковими дослідженнями, опублікованими в журналі «Research in the American Journal of Therapeutics», карнозин, що міститься в курячому супі, допомагає імунній системі боротися з грипом на ранніх стадіях.

Дослідники попереджають: як тільки карнозин виводиться з організму, застуда знов починає «відвойовувати» територію. Отже, якщо ти дійсно вирішив боротися з недугою народними засобами, суп потрібно їяти якомога частіше.

Також давно відомо, що гаряча рідина допомагає прискорити рух носового слизу. Це, у свою чергу, очищає дихальні шляхи, полегшуючи дихання.

korzonews.info