Чим шкідлива жувальна гумка

Експерт із якості та безпеки продуктів Марина Яковець стверджує, що жувальну гумку варто жувати не довше п`яти хвилин. Про це вона сказала в коментарі Gazeta.ua.

"Після їжі нема сенсу жувати гумку довше п`яти хвилин, оскільки втрачається смак і за той час жуйка прибирає весь бруд із зубів. Скільки разів на день вживати - особиста справа кожної людини. На голодний шлунок не рекомендується, особливо людям із схильністю до шлункових хвороб, бо жування провокує виділення шлункових соків. І ще дуже важливе правило: жувальна гумка не замінює зубну щітку і регулярний візит до стоматолога. Вона лише допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс після їжі", - наголошує жінка.

Однак дитяча жувальна гумка не корисніша за дорослу.

"Інгредієнти ж одні й ті ж. Я б її не давала дитині до п`яти років, бо із цікавості вона може її проковтнути. Колись читала в Інтернеті, що в хлопчика були сильні болі в животі і при обстеженні виявилось, що в кишках був ком жуйки. Але це не проблема виробника, а неуважність батьків. Бо таких дрібних предметів дитині до трьох років взагалі не можна давати", - зауважила експерт з якості.

gazeta.ua