Небезпеки оральних контрацептивів

Ніби то, винахід гормональних протизаплідних таблеток повинно було істотно полегшити життя сучасної дівчини. Здавалося б: і місячні сама контролюєш, і шанс забеременнеть мінімальний, і не потрібно з презервативами заморочуватися - знай собі пігулку вчасно прийми і по тому!

Але на практиці все зовсім не так райдужно. Гормони - штука серйозна, нашкодити з ними легко, а от виправляти потім дуже складно.

Тому думку лікарів про оральні контрацептиви треба знати обов`язково:

1. Протизаплідні таблетки можуть серйозно "бити" по печінці. Тому в період їх прийому раз на 3-4 місяці потрібно обов`язково здавати печінкові проби.

2. Друга проблема - ризик закупорки судин. Прийом гормональних контрацептивів провокує тромбоутворення і "згущення" крові у жінок, схильних до цього. Таким пацієнткам гормональні контрацептиви підбираються вкрай акуратно або взагалі не рекомендуються.

"Групи ризику" наступні:

- жінки-курці старше 35-40 років, що викурюють при цьому більше 15 сигарет на день;

- хворі на гіпертонію;

- хворі на цукровий діабет;

- жінки, в крові яких високий вміст ліпідів;

- жінки з вираженим варикозним розширенням вен та/або із закупоркою артеріальних судин.

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