Як правильно пити спиртне на Новий рік

Всі потребують відпочинку або зміни діяльності. Новорічні канікули дадуть тобі можливість трохи розслабиться і заодно набратися сил для початку тренувань в новому році. Але поки ти будеш відпочивати слід не забувати про підтримку свого здоров`я.

Здавалося б, що тут особливого? Але є нюанси, на які тобі слід звернути увагу, щоб не нашкодити своєму здоров`ю.

Заведено, що в Новорічну ніч під бій курантів ти піднімаєш келих шампанського, загадавши при цьому заповітне бажання. Добре, якщо це буде один келих. А якщо прийдуть друзі, сусіди, куми, брати і сестри? Скільки тоді доведеться випити келихів? Є хитрості які допоможуть тобі мінімізувати шкоду від алкоголю і його наслідків.

Про решту алкогольних напоїв, які найчастіше вживають на Новий рік, читай у наступних випусках Гурмана в розділі Алкоголь.

Теренр фітнес-студії BodySlim Діна Олейник розповіла нам, що і як краще пити з алкогольних напоїв на Новий рік, щоб не нашкодити фігурі і здоров`ю.

Перш за все твоїм супутником, як у фітнес залі, так за святковим столом повинна бути чиста негазована вода. Саме вона допоможе тобі нейтралізувати зневоднюючу дію алкоголю на організм, підтримуючи водний баланс в тілі.

Головне правило: на 100 грам алкоголю випивай 200 грам води. Дотримуйся цю пропорцію і вранці в тебе не буде боліти голова.

Їжа в свою чергу повинна бути ситної, але не жирною, так як тебе від цього буде ще важче і доведеться вдаватися до засобів з ферментами, щоб допомогти своєму шлунку.

Вибираючи алкогольні напої віддавай перевагу легким, наприклад, це може бути сухе вино або шампанське брют.

Основний принцип - поменше цукру, нижче градус.

Завжди пам`ятай, що ти леді. Бажаємо весело і цікаво зустріти Новий рік! Успіхів.

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