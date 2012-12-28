Жорстокість матері спотворює психіку дитини

Погане ставлення до дитини в сім`ї змінює роботу її мозку на генетичному рівні. Це загрожує численними порушеннями процесів мозку і психічними розладами. До такого висновку прийшли учені з Університету Макгілла.

Предметом їх дослідження стали зміни в активності генів, які контролюють нейронні функції і психічне здоров`я. З`ясувалося, що недолік материнської любові і уваги до дитини негативно впливає на роботу гена GAD1. Цей ген пов`язаний з функцією нервової системи і допомагає регулювати емоції.

Лабораторний експеримент показав, що чим вищий рівень материнської турботи, тим вище виробництво гена GAD1. Погана поведінка нелюбимої дитини викликана тим, що ділянки ДНК, які контролюють цей ген, припинили роботу.

likar.info