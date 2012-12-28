Путін доручив спростити передавання сиріт громадянам РФ

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду спростити процедуру усиновлення (удочеріння) дітей-сиріт громадянами РФ.

Текст відповідного указу розміщено на сайті Кремля.

Згідно з документом, до 15 лютого 2013 року уряду РФ доручено прийняти рішення щодо спрощенню процедур передачі на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування, патронат) дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, включаючи здійснення подальших заходів державної підтримки, передбачивши, зокрема, зниження вимог до нормативу площі житлового приміщення при влаштуванні дітей на виховання в сім`ю, скорочення переліку документів, що представляються громадянами Російської Федерації до державних органів, і збільшення терміну їх дії, а також зменшення обсягу звітності, що представляється опікунами (піклувальниками) і прийомними батьками до органів опіки і піклування.

До 1 березня 2013 р. уряд має внести до Державної думи проекти федеральних законів, що передбачають: надання податкових пільг батькам, які усиновили (удочерили) дитину, яка залишилася без піклування батьків, зокрема дитину-інваліда, а також батькам, які усиновили (удочерили) другого і подальших дітей.

Указом також передбачається збільшення матеріальної допомоги з боку держави сім`ям, які взяли на виховання прийомну дитину.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Конгресу США 6 грудня ухвалив закон, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, імовірно відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

Сьогодні В.Путін підписав Закон «Про заходи дії на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», яким вводиться заборона на усиновлення російських дітей громадянами США.

Російські парламентарії назвали цей закон "імені Діми Яковлєва" на згадку про дворічного російського хлопчика, який загинув у США через халатність усиновителів.