5 гормонів молодості

Кохання, здоров’я, краса, довголіття... Гормони керують буквально усім, що потрібно для щастя. Вчені точно знають, які гормони відповідають за молодість. Тож, які це саме гормони та як їх активізувати?

ДГА - (дегідроепіандростерон) - гормон стрункості - стимулює поділ клітин, підтримує організм у тонусі, не дає нам "заплисти" жиром. Його необхідно підтримувати частіше вживаючи маслини, авокадо та рибу (надто тунець).

Мелатонін - гормон сну та доброї спортивної форми - сприяє глибокому сну та перешкоджає розвитку ракових пухлин. Організм підвищує його вироблення після того, як ви з їсте їжу багату на вуглеводи - макарони, картоплю, банани, м’ясо птиці та рибу.

Соматотропін - гормон росту та краси - підтримує у тонусі м’язову тканину, поліпшуючи її структуру та функцію, захищає від утворення жирових відкладень, зміцнює кістки та розгладжує шкіру. Продукує цей гормон білкові нежирні продукти - насамперед, риба та знежирені сири, а також горіхи та сочевиця. Ще один спосіб активізувати цей гормон соматотропіну - фізична активність. Досить півгодинних занять будь-яким видом спорту на тиждень.

Тестостерон - гормон сексуальності - тримає під контролем стан чоловічих статевих органів, а також здоров я кісток та м язів. Вироблення тестостерону стимулює насамперед цинк та марганець. Регулярні заняття сексом також допомагають підтримувати продукцію "сексуального" гормону на високому рівні.

Естрогени - жіночі статеві органи - добре впливають на статеву та репродуктивну функції, а також на стан серця, судин, кісток та багатьох інших органів і тканин. Найкраще продукція естрогенів стимулюється вживанням сої, ревеня, чорного перцю... Вживання цих продуктів допоможе подолати безсоння, підвищити настрій та зберегти шкіру гладкою.

