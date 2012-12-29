Ідеальне зимове меню

Взимку наш організм починає підсвідомо і неконрольовано накопичувати жир і калорії. Воно-то, звичайно, "щоб утеплитися", але нашій фігурі від цього легше не стає. Саме тому так важливо вибрати правильний раціон і дотримувався його - щоб накопичувалися таки корисні речовини.

Приблизне меню одного дня

1. Сніданок

Молоко (можна козяче) - 300 мл

2. Другий сніданок

Горіхи - 100 г

3. Обід

Овочевий салат - 200 г

Відварна пісна яловичина - 200 г

Скибочка чорного хліба

Фруктовий напій

4. Полудень

Кефір та сухофрукти.

5. Вечеря (не пізніше 19:00)

Сирі перепелині яйця - 5 штук

Трав`яний чай

Яблуко

Які продукти обов`язково повинні бути в меню

- нежирні сорти м`яса

- риба, морепродукти

- гриби

- квасоля, горох, боби, соя, спаржа

- гречана крупа

- молочні продукти.

- рослинні олії, насіння і горіхи

- житній хліб, з висівками і з борошна грубого помелу

- проросла пшениця, вівсяна крупа

- яблука

- апельсини, лимони, мандарини

- ківі

- банани.

- сухофрукти: інжир, курага, чорнослив, родзинки

- овочі: цибуля, часник, капуста, морква і гарбуз.

- напої: овочеві та фруктові фреші, трав`яні чаї і цікоріевий напій

- приправи: гірчиця, хрін та імбир.

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