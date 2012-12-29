Ідеальне зимове меню
Вибираємо білковий раціон
Взимку наш організм починає підсвідомо і неконрольовано накопичувати жир і калорії. Воно-то, звичайно, "щоб утеплитися", але нашій фігурі від цього легше не стає. Саме тому так важливо вибрати правильний раціон і дотримувався його - щоб накопичувалися таки корисні речовини.
Приблизне меню одного дня
1. Сніданок
Молоко (можна козяче) - 300 мл
2. Другий сніданок
Горіхи - 100 г
3. Обід
Овочевий салат - 200 г
Відварна пісна яловичина - 200 г
Скибочка чорного хліба
Фруктовий напій
4. Полудень
Кефір та сухофрукти.
5. Вечеря (не пізніше 19:00)
Сирі перепелині яйця - 5 штук
Трав`яний чай
Яблуко
Які продукти обов`язково повинні бути в меню
- нежирні сорти м`яса
- риба, морепродукти
- гриби
- квасоля, горох, боби, соя, спаржа
- гречана крупа
- молочні продукти.
- рослинні олії, насіння і горіхи
- житній хліб, з висівками і з борошна грубого помелу
- проросла пшениця, вівсяна крупа
- яблука
- апельсини, лимони, мандарини
- ківі
- банани.
- сухофрукти: інжир, курага, чорнослив, родзинки
- овочі: цибуля, часник, капуста, морква і гарбуз.
- напої: овочеві та фруктові фреші, трав`яні чаї і цікоріевий напій
- приправи: гірчиця, хрін та імбир.