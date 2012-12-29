Чим заїдати новорічний стрес

Пийте менше кави, їжте горіхи і налаштовуйтеся на святковий настрій, радять фахівці.

Новий рік дарує не тільки радість — для тих, хто намагається переробити за останній передноворічний тиждень справи, що накопичилися, свято загрожує стресами і нервовими зривами.

Щоб уникнути цього, фахівці радять не стрибати вище за свою голову, а налаштуватися на святковий настрій. Для цього, говорить психіатр-психотерапевт Володимир Файнзільберг, в першу чергу потрібно встановити удома живу ялинку і зайнятися покупкою подарунків для близьких. Запах ялинки подарує вам відчуття свята, оскільки асоціюється зі щасливим і безтурботним дитинством.

Уникнути стресу допоможуть також правильні продукти у вашому раціоні. Прагніть трохи менше пити каву і їсти булочок і солодощів. Віддайте перевагу какао — напій містить речовини, які підвищують настрій і допомагають концентруватися. Заспокоїти нерви допоможуть горіхи і насіння, а свіжі овочі і фрукти дадуть додатковий заряд енергії.

korzonews.info