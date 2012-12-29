Як вберегтися від застуди

На дворі сезон простудних захворювань та грипу. Лікар терапевт Яромир Подільський розповідає, як правильно підняти свій імунітет і вберегтися від застуди.

"Ми усі піддаємося однаковому впливу бактерій. Та одні люди мають міцніший імунітет, а інші одразу ж хворіють, - пояснив лікар. - Найперше, що треба зробити – це почати правильно харчуватися. Їжте побільше овочів, вони допоможуть організму в боротьбі з мікробами, забезпечать регенерацію клітин й підніме загальну ефективність організму. Варто менше споживати цукровмісних продуктів, бо вони знижають імунітет. Побільше споживайте вітаміну С, який є у болгарському перці, броколі, капусті, грейпфруті. Також корисний вітамін Е. Його багато в лісових горіхах, мигдалі, помідорах."

Також лікар радить споживати продукти з вмістом каротиноїдів, біофлатоноїдів та селену.

"Каротиноїди можна отримати з`їдаючи зеленолисті овочі, помаранчеві овочі та гострий стручковий перець, - радить чоловік. – Біофлатоноїди є в чорному шоколаді, брюсельській капусті, тропічних фруктах, часнику та шпинаті. Селен – це мінерал, що є у бразильських горіхах, насінні соняха, ячмені та коричневому рисі. Також треба їсти грецькі горіхи й вживати зернята льону".

Також Подільський розповів, що стрес сильно ослабляє організм.

"Є теорія, до 75% звернень до лікарів викликані тим, що люди постійно живуть у стані стресу. Це може бути стрес від простої напруги на роботі, так і переживання через особисті проблеми чи фінансовий стан, - пояснив лікар. – Варто знайти час і присвятити його собі, помедитувати, зайнятися йогою, практикувати глибоке дихання. У крайньому разі просто знайти час і розслабитися".

Терапевт пояснив, що здоровий сон – це запорука здоров`я. Крім того, варто виділяти час на фізичні вправи.

"Навіть малі фізичні навантаження позитивно впливають на здоров`я, - сказав лікар. – Під час фізичних вправ покращується кровообіг, підвищується температура, бактерії виходять з організму. Варто пити достатньо води. Але саме простої води, а не всіляку фарбовану гидоту. Вода підтримує водний баланс організму, очищає його від токсинів і небажаних бактерій".

gazeta.ua