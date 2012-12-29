Спаржа полегшує похмілля

Страви зі спаржі знижують негативний вплив алкоголю на організм. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Food Science.

Учені з Інституту медичних наук і Національного університету Чеджу в Південній Кореї в ході лабораторного експерименту з`ясували, що амінокислоти, що містяться в спаржі, і мінерали полегшують симптоми похмілля і захищають клітини печінки від впливу токсинів. Найбільша кількість корисних речовин міститься в листі спаржі.

Учені пояснюють, що амінокислоти стимулюють функції травних ферментів, які прискорюють розпад алкоголю в організмі.

likar.info