Чим небезпечна новорічна ніч

У новорічну ніч зростає число інфарктів і інсультів. Серцево-судинна система може не витримати підвищених доз алкоголю. Про це українцям нагадав Леонід Кушнір, головний столичний фахівець з кардіології.

Медик підкреслив, що гранична норма чистого алкоголю для чоловіків – 40 г, а для жінок – 20 г. Для порівняння: у 300 г світлого пива міститься 9-10 г чистого алкоголю, в чарці білого вина – 10-12 г, в 0,5 л пляшці коньяку – 170 г.

Алкоголь особливо небезпечний для людей з серцево-судинними захворюваннями. Л.Кушнір не рекомендує переривати прийом ліків на час новорічних свят. Це може посилити захворювання.

likar.info